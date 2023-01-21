Tipp ladies football team announced ahead league opener against Westmeath

By
Jody Coffey
-
Tipperary Ladies Football Team Picture from Twitter: @TippLadiesFB @FethardTownPark

The Tipp team for tomorrow’s ladies football league opener has been announced.

Tipp will take on Westmeath as they start their campaign, with Peter Creedon revealing his starting 15.

A notable return is for Aisling Moloney to start at full forward, who is coming back from injury after almost 15 months.

Throw-in is Sunday at 2pm in Fethard Town Park.

Full team:

  1. Lauren Fitzpatrick – Ballymacarbry
  2. Maria Curley – Templemore
  3. Lauren Morrissey – Brian Borus
  4. Emma Cronin – Moyle Rovers
  5. Nora Martin – Sliabh na mBan
  6. Lucy Spillane – Fethard
  7. Cliona O’Dwyer – Brian Borus
  8. Anna-Rose Kennedy – Aherlow
  9. Niamh Martin – Sliabh na mBan
  10. Neassa Towey – Templemore
  11. Marie Creedon – Thurles Sarsfield
  12. Sarah Ryan – Arravale Rovers
  13. Ava Fennessy – Clonmel Commercials
  14. Aisling Moloney – Cahir
  15. Clare English – Ardfinnan
  16. Stephanie Walsh – Arravale Rovers
  17. Niamh Mackey – Clonmel Commercials
  18. Rosanna Kiley – Cahir
  19. Sarah English – Ardfinnan
  20. Angela McGuigan – Enderstown
  21. Emma Morrissey – Aherlow
  22. Maureen Murphy – Brian Borus
  23. Nicole Shelly – Mullinahone
  24. Roisin Daly – Myone Templetuohy
  25. Elaine Kelly – Cappawhite
  26. Emma O’Sullivan – Moycarkey
  27. Grace Moloney – Boherlahan Dualla
  28. Aine Delaney – Templemore
  29. Eabha Hogan – St. Patricks
  30. Aoife Flynn – Galtee Rovers St. Pecauns
  31. Nell Spillane – Fethard
  32. Katelyn Downey – Boherlahan Dualla