Tipp ladies football team announced ahead league opener against Westmeath

The Tipp team for tomorrow’s ladies football league opener has been announced.
Tipp will take on Westmeath as they start their campaign, with Peter Creedon revealing his starting 15.
A notable return is for Aisling Moloney to start at full forward, who is coming back from injury after almost 15 months.
Throw-in is Sunday at 2pm in Fethard Town Park.
Full team:
- Lauren Fitzpatrick – Ballymacarbry
- Maria Curley – Templemore
- Lauren Morrissey – Brian Borus
- Emma Cronin – Moyle Rovers
- Nora Martin – Sliabh na mBan
- Lucy Spillane – Fethard
- Cliona O’Dwyer – Brian Borus
- Anna-Rose Kennedy – Aherlow
- Niamh Martin – Sliabh na mBan
- Neassa Towey – Templemore
- Marie Creedon – Thurles Sarsfield
- Sarah Ryan – Arravale Rovers
- Ava Fennessy – Clonmel Commercials
- Aisling Moloney – Cahir
- Clare English – Ardfinnan
- Stephanie Walsh – Arravale Rovers
- Niamh Mackey – Clonmel Commercials
- Rosanna Kiley – Cahir
- Sarah English – Ardfinnan
- Angela McGuigan – Enderstown
- Emma Morrissey – Aherlow
- Maureen Murphy – Brian Borus
- Nicole Shelly – Mullinahone
- Roisin Daly – Myone Templetuohy
- Elaine Kelly – Cappawhite
- Emma O’Sullivan – Moycarkey
- Grace Moloney – Boherlahan Dualla
- Aine Delaney – Templemore
- Eabha Hogan – St. Patricks
- Aoife Flynn – Galtee Rovers St. Pecauns
- Nell Spillane – Fethard
- Katelyn Downey – Boherlahan Dualla