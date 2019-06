Tipp Under 20s football panel named

Tipperary open their Munster campaign with a game against Limerick.

The sides meet in Semple Stadium on Tuesday July 2nd.

The winners will go on to face Kerry in the semi-final the following week.

Manager Tom McGlinchey has named his panel for the Championship.

1. Jack Harney (Moyle Rvs) Captain

2. Darragh O’Leary (Ardfinnan) V-Captain

3. Aaron O’Neill (Newport)

4. Adam McGrath (Galtee Rovers)

5. Aidan Loughman (Clonoulty-Rossmore)

6. AJ Willis (Portroe)

7. Brian Quirke (Fethard)

8. Cian O’Sullivan (Clonmel Óg)

9. Cillian Crowe (Moyle Rovers)

10. Conall Kennedy (Clonmel Commercials)

11. Conor Fahy (Upperchurch/Drombane)

12. Cormac Maher (Arravale Rovers)

13. Darragh Bolger (Moyle Rovers)

14. Dean Finn (Ballyporeen)

15. Dylan Nugent (Ardfinnan)

16. Eanna McBride (JK Brackens)

17. Eanna Ryan (Mullinahone)

18. Jack Dolan (Fethard)

19. Kevin Hayes (Moycarkey-Borris)

20. Kevin Grogan (Cahir)

21. Kuba Beben (JK Brackens)

22. Liam Cleary (Borrisokane)

23. Luke Fogarty (Moyle Rovers)

24. Mark O’Meara (Grangemockler)

25. Matthew Moroney (Arravale Rovers)

26. Mike Egan (JK Brackens)

27. Mike Heenan (Borrisokane)

28. Paul Devlin (Éire-Óg Annacarty)

29. Rhys Shelly ( Moycarkey-Borris)

30. Riain Quigley (Moyke Rivers)

31. Sean O’Connor (Clonmel Commercials)

32. Shane Doyle (JK Brackens)

33. Shane Lowe (Moyne Templetuohy)

34. Shane O’Connor (Clonmel Og)

35. Tommy McDonagh (Cahir)

Manager: Tom McGlinchey

Coach/Selector: Niall Fitzgerald

Coach/Selector: Paddy O’Flaherty

S&C: Brian Murray

Logistics: Adrian Condon

Physio: Vivienne Glynn

Statistics/Analysis: Tommy Toomey