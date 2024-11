Ar An Lá Seo 22-11-24

Fáilte ar ais chuig eagrán nua de Ar An Lá Seo ar an 22ú lá de mí na Samhna, liomsa Lauren Ní Loingsigh.

I 1989 dúirt an t-Ard Chúirt I Londain go mbeidh oidhre de Guinness ag fáil níos mó ná 200 milliún punt I gciste iontaobhais. Na daoine atá ainmnithe mar thairbhithe ná duine san Iodáil agus Maureen Guinness.

I 1992 dúirt an IRA gurbh iad a bhí freagrach don dúnmharú de spiaire I nDoire. Tharla sé seo dhá lá roimh ar tháinig clár amach ar an BBC faoi bhrathadóir a fuair 150,000 punt I rith ceithre bliana.

I 2007 chuaigh An Taoiseach Bertie Ahern chuid Teampall Mór. D’oscail sé raon reatha Oilimpeach – an t-aon raon a raibh i dTiobraid Árann ag an am. Bhí an dromchla mar an gcéanna leis an raon a d’úsáid siad san Aithin i 2004.

I 2010 bhí pobail timpeall an domhain in iomaíoch lena chéile don phobail is fearr. Bhuaigh Emly an teidil an bhliain sin ag an imeacht idirnáisiúnta a raibh á óstach ó Ghradam Idirnáisiúnta do Phobail.

Sin Rihanna le Only Girl In The World – an t-amhrán is mó ar an lá seo I 2010.

Ag lean ar aghaidh le nuacht cheoil ar an lá seo – I 1968 tháinig The Beatles amach lena albam nua. Bhí dhá albam ann darbh ainm The White Album. I 1975 chuaigh fear grinn Billy Connolly chuig uimhir a haon sna cairteacha le scigaithris den amhrán Divorce ó Tammy Wynette.

Agus ar deireadh breithlá daoine cáiliúla ar an lá seo, rugadh aisteoir Scarlett Johansson I Nua Eabhrac ar an lá seo I 1984 agus rugadh aisteoir Jamie Lee Curtis in LA ar an lá seo I 1959 agus seo chuid de na rudaí a rinne sí.

Beidh mé ar ais libh an tseachtain seo chugainn le eagrán nua de Ar An Lá Seo.