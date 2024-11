Ar An Lá Seo 20-11-24

Fáilte ar ais chuig eagrán nua de Ar An Lá Seo ar an 20ú lá de mí na Samhna, liomsa Lauren Ní Loingsigh.

I 1986 labhair Ronald Reagan ar an teilifís faoin scannal a bhí ann maidir le h-airm a dhíol siad. Bhí a lán conspóid ann faoi sin – de bharr gur dhíol siad airm chuig Iran.

I 2008 bhaineadh cor coise as na húdaráis Francaigh don chás den dúnmharú Sophie Toscan du Plantier I 1996. Ní bhfuair siad aon fhianaise nua. Bhí frustrachas ar na póilíní ón Fhrainc mar ní raibh na nGardaí ag comhroinnt na gcomhad a bhí acu.

I 2002 tar éis nach mór deich mbliana in ísle brí, bhuaigh Commercials Chluain Mheala a 14ú craobh shinsearach peile nuair a chaill Eatharlach i bPáirc Semple.

I 2010 bhí tiománaí ábalta a luas a sheiceáil mar bhí ceamara luais nua tar éis teacht isteach. Bhí an ceamara nua i veain marcáilte i 26 áit i dTiobraid Árann.

Sin Berlin le Take My Breath away – an t-amhrán is mó ar an lá seo I 1986.

Ag lean ar aghaidh le nuacht cheoil ar an lá seo I 1984 fuair Michael Jackson réalt ar an Hollywood Walk of Fame os comhair amharclann Mann’s Chinese I Los Angeles. Bhí Michael Jackson an 1,793 duine a fuair réalt ag an am.

I 2004 gearradh fíneáil 40,000 punt ar Liam Gallagher tar éis a bhí sé I dtroid in óstán sa Ghearmáin. Gabhadh Liam Gallagher chomh maith le Alan White agus triúir fhear eile ón bhanna ceol.

Agus ar deireadh breithlá daoine cáiliúla ar an lá seo, rugadh Robert F Kennedy ar an lá seo I 1925 agus rugadh amhránaí Michael Clifford san Astráil I 1995 agus seo chuid de a amhrán.

Beidh mé ar ais libh amárach le heagrán nua de Ar An Lá Seo.