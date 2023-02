Tipp take on Laois today in round four of National Football League

The starting 15 for the Tipp Senior Ladies Football team has been announced for today’s National Football League game.

Tipp manager Peter Creedon has revealed the lineup for their fourth-round game in Division 2 of the league, where Tipp take on Laois this afternoon.

Kick-off is in Fethard Town Park at 2pm.





Full team is as follows:

1. Lauren Fitzpatrick – Ballymacarbry

2. Cliona O’Dwyer – Brian Borus

3. Maria Curley – Templemore

4. Emma Cronin – Moyle Rovers

5. Sarah English – Ardfinnan

6. Lucy Spillance – Fethard

7. Neassa Towey – Templemore

8. Anna-Rose Kennedy – Aherlow

9. Niamh Martin – Sliabh na mBan

10. Aine Delaney – Templemore

11. Ava Fennessy – Clonmel Commercials

12. Aisling Moloney – Cahir

13. Clara English – Ardfinnan

14. Emma Morrissey – Aherlow

15. Angela McGuigan – Eadestown

16. Stephanie Walsh – Arravale Rovers

17. Niamh Mackey – Clonmel Commercials

18. Sarah Ryan – Arravale Rovers

19. Roisin Daly – Moyne Templetuohy

20. Nora Martin – Sliabh na mBan

21. Laura Morrissey – Brian Borus

22. Maureen Murphy – Brian Borus

23. Emma O’Sullivan – Moycarkey Borris

24. Rosanna Kiely – Cahir

25. Elaine Kelly – Cappawhite

26. Katelyn Downey -Boherlahan Dualla

27. Nell Spillane – Fethard

28. Marie Creedon – Thurles Sarsfields

29. Eabha Hogan – St. Patricks

30. Aoife Flynn – Galtee Rovers St. Pecauns