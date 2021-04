LISTEN: Tipperary GAA Club draw from April 23rd

The 6th Tipperary GAA draw took place last night in Lár na Páirce in Thurles and was broadcast live on Tipp FM.

First prize of a new car or €15,000 is heading west to Solohead, with James Ryan the winner.

Second prize of €5,000 holiday voucher or cash went to Michael and Suzanne Houlihan of the Thurles Gaels club. The €3,000 lotto jackpot wasn’t won while Chrissie Walsh of Ballybacon Grange claimed the €2,000 prize.





The next draw takes place on Friday May 14th.

Here’s the list of winners from last night’s draw:

1 Renault Clio / Skoda Fabia or €15,000 R404 JAMES RYAN, SOLOHEAD

2 €5,000 Holiday Voucher or Cash A040 MICHAEL & SUZANNE HOLOHAN, THURLES GAELS

3 €3,000 Lotto Jackpot NO WINNER, 3 / 4 / 14 / 19

4 €2,000.00 D145 CHRISSIE WALSH, BALLYBACON GRANGE

5 €1,000.00 Q584 THE HAYES FAMILY, MOYCARKEY CAMOGIE

6 €1,000.00 L166 BOBBY WALSH, ROCKWELL ROVERS

7 €1,000.00 E176 OWEN RYAN N, CLONOULTY ROSSMORE

8 €1,000.00 J862 NED O GORMAN, FR SHEEHYS

9 €1,000.00 J490 LAWRENCE HORAN, EIRE OG ANACARTY

10 €1,000.00 P270 MARIE BREEN, MONEYGALL

11 €500.00 J711 THOMAS DOYLE, MOYNE TEMPLETUOHY

12 €500.00 S121 THOMAS & JOHN SPILLANE, NENAGH EIRE OG

13 €500.00 C964 CARMEL SAMMON CHEMIST, DURLAS OG

14 €500.00 J200 JOAN O CONNELL, GRANGEMOCKLER

15 €500.00 E614 PADDY MORRISSEY, MOYLE ROVERS

16 €500 (1st Prom) SEANIE RIORDAN, SOLOHEAD

17 €400 (2nd Prom) SEAMUS DORAN, THURLES GAELS

19 €200 (4th Prom) PHIL WALSH, BALLYBACON GRANGE

20 €200 (Conf) E800 HALL COMMITTEE, Grangemockler

21 €200 (Conf) N245 LIAM KEATING, Ballylooby Castlegrace

22 €200 (Conf) G516 BREDA POWER, Newcastle

23 €200 (Conf) L773 JOHN HAYES, Arravale Rovers

24 €200 (Conf) P836 TOM O SULLIVAN, Lattin Cullen

25 €200 (Conf) J793 DONIE & CIARAN O BRIEN, Nenagh Eire Og

26 €200 (Conf) N703 JOSEPH KELLY, Borrisoleigh

27 €200 (Conf) H207 KATHLEEN CRAMPTON, Clonakenny

28 €200 (Conf) K357 MARY RYAN, Knock

29 €200 (Co-Ord) ANN DEADY, CLONMEL OG

30 €200 (Co-Ord) JIM NOLAN, LOUGHMORE CASTLEINEY

You can listen to last nights show here: