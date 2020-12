Tipperary GAA Club Draw – December 11th

The 5th Tipperary GAA Club draw took place in Lár na Páirce on Friday December 11th. The next GAA Draw (6th) will be held on January 8th in Lár Na Páirce, Thurles live on Tipp FM.

The winners from last night are listed below:

Renault Clio / Skoda Fabia or €15,000 EOGHAN LONERGAN ARRAVALE ROVERS

€5,000 Holiday Voucher or Cash DANIEL MADDEN TEMPLEDERRY

€3,000 Lotto Jackpot (SHARED) €1,000 EACH 4 / 8 /16 /20 DECLAN O MEARA (LORRHA DORRHA), LIAM HYLAND (KILRUANE MACDONAGHS), MAURA O BRIEN (CAHIR)

€2,000.00 DONAL HURLEY BORRISOLEIGH

€1,000.00 JAMES O GORMAN BALLYPOREEN

€1,000.00 PATRICK O BRIEN TIPP NEW YORK

€1,000.00 MARTINA RYAN TEMPLEDERRY

€1,000.00 S.C.M.D. P & C HARDING CAPPAWHITE

€1,000.00 KAY & HAULIE KENNEDY BORRISOLEIGH

€1,000.00 KIERAN TIMMONS JNR SILVERMINES

€500.00 KEVIN HACKETT PORTROE

€500.00 PADDY O’CONNOR ROCKWELL ROVERS

€500.00 SIMON EVERARD MOYNE TEMPLETUOHY

€500.00 ANN MARIE WALSH SLIEVENAMON ASS KILKENNY

€500.00 ANN CASEY GOLDEN KILFEACLE

€500 (1st Prom) CHRISTINE LONERGAN ARRAVALE ROVERS

€400 (2nd Prom) DAN MADDEN TEMPLEDERRY

€200 (4th Prom) TF STAPLETON BORRISOLEIGH

€200 (Conf) Peg Murphy Toomevara

€200 (Conf) Caroline Whiteford Drom & Inch

€200 (Conf) Patricia Fogarty Thurles Gaels

€200 (Conf) Frances Lamb Durlas Og

€200 (Conf) John Creegan Tipp New York

€200 (Conf) Rita Keaty Fr. Sheehys

€200 (Conf) Frankie McNamara Carrick Swans

€200 (Conf) Conal O Reilly Clonmel Commercials

€200 (Conf) Tricia Hanrahan & Brian McElligott Emly

€200 (Co-Ord) Teresa O’Brien Clonoulty Rossmore

€200 (Co-Ord) Nuala Goldsboro Ballingarry

