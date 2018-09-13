Forde only Tipp All Star nominee

Tipperary has just one nomination among the shortlist for the Hurling All Star team of the year.
All 15 of the Limerick team that started last month’s final victory over Galway are shortlisted.
It is only the second time since 1996 that has been achieved.
The Tribesmen have nine nominees; Cork and Clare have seven and five.
The sole Tipp contender is Silvermines forward Jason Forde.
The Hurler of the Year Nominees are Galway’s Joe Canning and Padraic Mannion along with Limerick’s Cian Lynch.
Cork’s Darragh Fitzgibbon and Mark Coleman will battle it out with Limerick’s Kyle Hayes for the Young Player of the Year award.
PwC All-Star Hurling Nominations
GOALKEEPERS
1. Anthony Nash, Cork
2. Eoin Murphy, Kilkenny
3. Nicky Quaid, Limerick
DEFENDERS
1. Mark Coleman, Cork
2. Colm Spillane, Cork
3. David McInerney, Clare
4. Chris Crummey, Dublin
5. Dáithí Burke, Galway
6. Adrian Tuohy, Galway
7. Aidan Harte, Galway
8. Padraic Mannion, Galway
9. Cillian Buckley, Kilkenny
10. Padraig Walsh, Kilkenny
11. Sean Finn, Limerick
12. Mike Casey, Limerick
13. Richie English, Limerick
14. Diarmaid Byrnes, Limerick
15. Declan Hannon, Limerick
16. Dan Morrissey, Limerick
17. Paudie Foley, Wexford
18. Liam Ryan, Wexford
MIDFIELDERS
1. Colm Galvin, Clare
2. Darragh Fitzgibbon, Cork
3. David Burke, Galway
4. James Maher, Kilkenny
5. Cian Lynch, Limerick
6. Darragh O’Donovan, Limerick
FORWARDS
1. Peter Duggan, Clare
2. John Conlon, Clare
3. Shane O’Donnell, Clare
4. Daniel Kearney, Cork
5. Seamus Harnedy, Cork
6. Pa Horgan, Cork
7. Joe Canning, Galway
8. Conor Whelan, Galway
9. Cathal Mannion, Galway
10. Jonathan Glynn, Galway
11. TJ Reid, Kilkenny
12. Kyle Hayes, Limerick
13. Gearoid Hegarty, Limerick
14. Tom Morrissey, Limerick
15. Aaron Gillane, Limerick
16. Seamus Flanagan, Limerick
17. Graeme Mulcahy, Limerick
18. Jason Forde, Tipperary
GAA/GPA Hurler of the Year Nominees
1. Joe Canning, Galway
2. Padraic Mannion, Galway
3. Cian Lynch, Limerick
GAA/GPA Young Player of the Year in Hurling Nominees
1. Darragh Fitzgibbon, Cork
2. Kyle Hayes, Limerick
3. Mark Coleman, Cork