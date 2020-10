Conor Sweeney confirmed as captain of Tipp Senior Football panel

The Tipperary Senior Football panel has been officially revealed ahead of this weekend’s resumption of the National Football League.

Despite speculation of a possible return, AFL star Colin O’Riordan is not included in the 37 man list which does include nine representatives from county football champions Clonmel Commercials, including star forward Michael Quinlivan.

It features six players from Moyle Rovers, four from Kilsheelan-Kilcash and two from county runners up Loughmore-Castleiney – in the form of Conor Ryan and Joseph Nyland.

The panel is captained by Ballyporeen’s Conor Sweeney.

Tipperary resume Division 3 of the League this Sunday at home to Thurles, while they face Clare in the Munster Quarter Final on November 1st.

Tipperary SF Panel 2020

Colm O’Shaughnessy – Ardfinnan

Gavin Whelan – Ardfinnan

Steven O’Brien – Ballina

Conor Sweeney – (Capt.) – Ballyporeen

Philip Austin – Borrisokane

Liam Casey – Cahir

Robbie Kiely – Carbery Rangers

Colman Kennedy – Clonmel Commercials

Conal Kennedy – Clonmel Commercials

Jack Kennedy – Clonmel Commercials

Jason Lonergan – Clonmel Commercials

Kevin Fahey – Clonmel Commercials

Michael O’Reilly – Clonmel Commercials

Michael Quinlivan – Clonmel Commercials

Padraic Louram – Clonmel Commercials

Sean O’Connor – Clonmel Commercials

Emmet Moloney – Drom-Inch

Brian Fox – Éire Óg Annacarty-Donohill

Dean McEnroe – JK Brackens

Jimmy Feehan – Killenaule

Paudie Feehan – Killenaule

Bill Maher – Kilsheelan-Kilcash

Dáire Brennan – Kilsheelan-Kilcash

Evan Comerford – Kilsheelan-Kilcash

Mark Stokes – Kilsheelan-Kilcash

Conor Ryan – Loughmore-Castleiney

Joseph Nyland – Loughmore-Castleiney

Alan Campbell – Moyle Rovers

Jack Harney – Moyle Rovers

Liam Boland – Moyle Rovers

Riain Quigley – Moyle Rovers

Shane Foley – Moyle Rovers

Tadhg Fitzgerald – Moyle Rovers

Martin Kehoe – Mullinahone

Kevin O’Halloran – Portroe

Alan Moloney – Rockwell Rovers

Paddy Creedon – Thurles Sarsfields

Management Team

David Power – Manager (Kilsheelan-Kilcash)

Paddy Christie – Head Coach/Selector (Ballymun Kickhams)

Charlie McGeever – Coach/Selector (Clonmel Commercials)

Joe Hayes – Goalkeeping Coach/Selector (Clare/Toomevara)

Tommy Toomey – Lead Analyst/Selector (Arravale Rovers)

Tipperary U20H Panel 2020

Aaron Browne – Knockavilla-Donaskeigh Kickhams

Andrew Ormond – JK Brackens

Bryan McLoughney – Kiladangan

Conor Bowe – Moyne-Templetuohy

Conor Hennessy – Nenagh Éire Óg

Conor O’Dwyer – Cashel King Cormacs

Conor Whelan – Carrick Davins

Darragh Flannery – Kiladangan

Devon Ryan – Knockavilla-Donaskeigh Kickhams

Éanna McBride – JK Brackens

Enda Dunphy – St. Mary’s

Eoghan Connolly (Capt.) – Cashel King Cormacs

Eoin Purcell – Thurles Sarsfields

Fintan Purcell – Drom-Inch

Gearóid O’Connor – Moyne-Templetuohy

Jack Morrissey – Moycarkey-Borris

James Devaney – Borris-Ileigh

John Ryan – Boherlahan-Dualla

Johnny Ryan – Arravale Rovers

Keith Ryan – Upperchurch-Drombane

Kevin Hayes – Moycarkey-Borris

Kevin Maher – Borris-Ileigh

Kevin McCarthy – Toomevara

Kian O’Kelly – Kilruane MacDonaghs

Kieran Moloney – Thurles Sarsfields

Luke Cashin – Roscrea

Max Hackett – Moycarkey-Borris

Ray McCormack – Borris-Ileigh

Rhys Shelly – Moycarkey-Borris

Seán Hayes – Kiladangan

Seán Phelan – Nenagh Éire Óg

Seán Ryan – Templederry Kenyons

Stephen Kirwan – Burgess

Willie Barry – Cappawhite

Management Team

John Devane – Manager (Clonoulty-Rossmore)

Ken Dunne – Coach/Selector (Toomevara)

Dan Hackett – Selector (Kiladangan)

Richie Ruth – Selector (Thurles Sarsfields)

Tipperary MH Panel 2020

Adam Brannigan – St. Marys

Callum Lawrence – Cashel King Cormacs

Cathal Quinn – Cashel King Cormacs

Ciarán McCormack – Loughmore-Castleiney

Colm Boyle – Borris-Ileigh

Conor Horgan – Knockavilla-Donaskeigh Kickhams

Conor McKelvey – Silvermines

Danny Slattery – Clonoulty-Rossmore

Darragh Minogue – Durlas Óg

Darragh Ryan – Kiladangan

Darragh Stakelum – Thurles Sarsfields

David Fogarty – Holycross-Ballycahill

Diarmuid Looby – Lattin-Cullen

D.J. McGrath – Kiladangan

Dylan O’Grady – Knockavilla-Donaskeigh Kickhams

Eddie Ryan – Borris-Ileigh

Edward Meagher – Loughmore-Castleiney

Eoin Grace – Burgess

Eoin O’Dwyer – Mullinahone

Jack Leamy – Golden-Kilfeacle

Jamie Duncan – Knockavilla-Donaskeigh Kickhams

Jason O’Dwyer – Clonoulty-Rossmore

Joe Caesar – Holycross-Ballycahill

Kenny Lee – Roscrea

Kian Donnelly – Ballina

Luke Shanahan – Upperchurch-Drombane

Maidhc Fitzpatrick – Drom-Inch

Michael Corcoran (Capt.) – Silvermines

Micheál Ryan – Burgess

Pat Ryan – Upperchurch-Drombane

Peter McGarry – St. Mary’s

Robert Doyle – Clonoulty-Rossmore

Sean Kenneally – Moneygall

Stephen Ferncombe – Clonoulty-Rossmore

Tony Cahill – Drom-Inch

Management Team

Paul Collins – Manager (Drom-Inch)

Shane McGrath – Coach/Selector (Ballinahinch)

Tony Shelly – Selector (Killenaule)

Ger Ryan – Selector (Cappawhite)

Willie Ryan – S&C Coach (Clonakenny)

Tipperary MF Panel 2020

James Griffin – Upperchurch-Drombane

Lorcan Cummins – Thurles Sarsfields

Tom Bourke – JK Brackens

Niall Duffy – Newport

Shane Neville – Fethard

Kevin Cahalan – Lorrha-Dorrha

James Morris – Clonmel Commercials

Sean O’Meara – Grangemockler-Ballyneale

Daragh Spillane – Fethard

Jack Nevin – JK Brackens

Ciarán Condon – Cahir

Oisin Treacy – Upperchurch-Drombane

Raymond Kelly – Arravale Rovers

Conor Wall – Durlas Óg

Emmet Butler – Kilsheelan-Kilcash

Oisin Maher – Cahir

Ciarán Woodlock – Durlas Óg

Toby Lambe (Capt.) – Holycross-Ballycahill

Conor Neville (Vice-Capt.) – Kilsheelan-Kilcash

Jack Buckley – Cahir

Caleb Hickey Molloy – Arravale Rovers

Declan Nee – Clonmel Commercials

Darragh McVicker – Clonmel Óg

Eoin Craddock – Holycross-Ballycahill

Cathal O’Donnell – Ballina

Liam Mc Cormack – Thurles Sarsfields

Tom Downey – Rockwell Rovers

Anthony Keeley – Clonmel Commercials

Dean English – Moyle Rovers

Cian Smith – Clonmel Commercials

Paul Mullen – Drom-Inch

Sean Ryan – Upperchurch-Drombane

Rory Collins – Moyle Rovers

Riain O’Halloran – Mullinahone

Management Team

Johnny Nevin – Bainisteoir (JK Brackens)

Chris Ryan – Coach & Selector (Kilsheelan-Kilcash)

Viv Downey – Coach & Selector (Upperchurch-Drombane)

Adrian Cooke – Goalkeeping Coach (Upperchurch-Drombane)

Declan Ó Raghalliagh – Strength & Conditioning Coach (Holycross-Ballycahill)

Johnny Hickey – Kitman & Logistics (Durlas Óg)

Brian Hurley – Physiotherapist (Ballina)