Tipperary GAA Club Draw – November 20th

The 4th Tipperary GAA Club draw took place in Lár na páirce on Friday November 20th. The next GAA Draw (5th) will be held on December 11th in Lar Na Pairce, Thurles.
The winners from last night are listed below:
1 Renault Clio / Skoda Fabia or €15,000 SEAMUS MANNION TIPP DUBLIN ASS
2 €5,000 Holiday Voucher or Cash BREDA CARROLL CAHIR
3 €3,000 Lotto Jackpot 5 / 15 / 20 /22 BISHOP WILLIE WALSH NEWPORT
4 €2,000.00 PHILIP & JEAN RYAN CAHIR
5 €1,000.00 RECIE O’SHEA JK BRACKENS
6 €1,000.00 LIAM COSTIGAN JNR CLONAKENNY
7 €1,000.00 TADHG CAREY CARRIG & RIVERSTOWN
8 €1,000.00 MARY BOURKE ROSEGREEN
9 €1,000.00 EAMON CONNOLLY LOUGHMORE CASTLEINEY
10 €1,000.00 JIMMY SHANAHAN NENAGH EIRE OG
11 €500.00 BRIAN & GERTIE SURGUE KILRUANE MACDONAGHS
12 €500.00 GEMMA MAGUIRE CAHIR
13 €500.00 JOHN & LORRAINE KIRWAN MOYCARKEY BORRIS
14 €500.00 THEO & EILEEN ENGLISH GRANGEMOCKLER
15 €500.00 PATRICK KENNEDY MONEYGALL
16 €500 (1st Prom) TIPP DUBLIN ASS
17 €400 (2nd Prom) JOHN G O’DONNELL CAHIR
18 €300 (3rd Prom) DENIS FLOYD NEWPORT
19 €200 (4th Prom) PATRICK HYLAND CAHIR
20 €200 (Conf) DENISE O SULLIVAN BORRISOKANE
21 €200 (Conf) PADDY DOWLING SILVERMINES
22 €200 (Conf) BILL FOGARTY KILLENAULE
23 €200 (Conf) MILO MCGRATH ST. PATRICKS
24 €200 (Conf) STEPHEN O DONNELL FETHARD
25 €200 (Conf) EVELYN BRERETON LOUGHMORE CASTLEINEY
26 €200 (Conf) TOM GLEESON EIRE OG ANACARTY
27 €200 (Conf) MICHAEL O’DWYER CLONOULTY ROSSMORE
28 €200 (Conf) PATRICK CLANCY SKEHEENARINKY
29 €200 (Co-Ord) DAVID CODY CLONAKENNY
30 €200 (Co-Ord) VINNY RYAN EIRE OG ANACARTY
SPECIAL PRIZES FOR BLOODY SUNDAY WEEKEND
31 Bloody Sunday Jersey FRANK GOONEY MOYCARKEY BORRIS
32 Bloody Sunday Jersey TJ RYAN CLONOULTY ROSSMORE
33 Bloody Sunday Jersey TOM BUTLER KILSHEELAN KILCASH
34 Bloody Sunday Jersey CLAIRE O’DWYER BOHERLAHAN DUALLA
35 Bloody Sunday Jersey MARGARET LONERGAN CAHIR
36 Bloody Sunday Jersey NIGEL KENNEDY PORTROE
Listen back to last night’s draw below: