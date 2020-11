Tipperary GAA Club Draw – November 20th

The 4th Tipperary GAA Club draw took place in Lár na páirce on Friday November 20th. The next GAA Draw (5th) will be held on December 11th in Lar Na Pairce, Thurles.

The winners from last night are listed below:

1 Renault Clio / Skoda Fabia or €15,000 SEAMUS MANNION TIPP DUBLIN ASS

2 €5,000 Holiday Voucher or Cash BREDA CARROLL CAHIR





3 €3,000 Lotto Jackpot 5 / 15 / 20 /22 BISHOP WILLIE WALSH NEWPORT

4 €2,000.00 PHILIP & JEAN RYAN CAHIR

5 €1,000.00 RECIE O’SHEA JK BRACKENS

6 €1,000.00 LIAM COSTIGAN JNR CLONAKENNY

7 €1,000.00 TADHG CAREY CARRIG & RIVERSTOWN

8 €1,000.00 MARY BOURKE ROSEGREEN

9 €1,000.00 EAMON CONNOLLY LOUGHMORE CASTLEINEY

10 €1,000.00 JIMMY SHANAHAN NENAGH EIRE OG

11 €500.00 BRIAN & GERTIE SURGUE KILRUANE MACDONAGHS

12 €500.00 GEMMA MAGUIRE CAHIR

13 €500.00 JOHN & LORRAINE KIRWAN MOYCARKEY BORRIS

14 €500.00 THEO & EILEEN ENGLISH GRANGEMOCKLER

15 €500.00 PATRICK KENNEDY MONEYGALL

16 €500 (1st Prom) TIPP DUBLIN ASS

17 €400 (2nd Prom) JOHN G O’DONNELL CAHIR

18 €300 (3rd Prom) DENIS FLOYD NEWPORT

19 €200 (4th Prom) PATRICK HYLAND CAHIR

20 €200 (Conf) DENISE O SULLIVAN BORRISOKANE

21 €200 (Conf) PADDY DOWLING SILVERMINES

22 €200 (Conf) BILL FOGARTY KILLENAULE

23 €200 (Conf) MILO MCGRATH ST. PATRICKS

24 €200 (Conf) STEPHEN O DONNELL FETHARD

25 €200 (Conf) EVELYN BRERETON LOUGHMORE CASTLEINEY

26 €200 (Conf) TOM GLEESON EIRE OG ANACARTY

27 €200 (Conf) MICHAEL O’DWYER CLONOULTY ROSSMORE

28 €200 (Conf) PATRICK CLANCY SKEHEENARINKY

29 €200 (Co-Ord) DAVID CODY CLONAKENNY

30 €200 (Co-Ord) VINNY RYAN EIRE OG ANACARTY

SPECIAL PRIZES FOR BLOODY SUNDAY WEEKEND

31 Bloody Sunday Jersey FRANK GOONEY MOYCARKEY BORRIS

32 Bloody Sunday Jersey TJ RYAN CLONOULTY ROSSMORE

33 Bloody Sunday Jersey TOM BUTLER KILSHEELAN KILCASH

34 Bloody Sunday Jersey CLAIRE O’DWYER BOHERLAHAN DUALLA

35 Bloody Sunday Jersey MARGARET LONERGAN CAHIR

36 Bloody Sunday Jersey NIGEL KENNEDY PORTROE

Listen back to last night’s draw below: